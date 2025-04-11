11/04/2025 12:17

【聚焦數據】北京3月CPI同比降0.4%，PPI降2.5%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明11日北京專電》國家統計局北京調查總隊發布CPI月度數據。3月份，北京市居民消費價格指數（CPI）環比下降0.2%，同比下降0.4%，降幅均比上月有所收窄。工業生產者出廠價格指數(PPI)環比下降0.4%，同比下降2.5%。



*CPI環比下降主要受季節性因素和油價下行影響*



北京統計局稱，CPI環比下降主要受季節性因素和油價下行影響。一是天氣轉暖，部分鮮活食品大量上市，食品供應總體充足。3月份食品價格環比下降1.4%，影響CPI環比下降約0.24個百分點，占CPI總降幅六成。二是旅游淡季出行人數減少，出行類價格有所下降。三是國際油價下行影響，國內汽油價格環比下降3.5%。



提振消費需求等政策效應逐漸顯現，更多方面顯現出明顯的積極變化。CPI環比下降0.4%，降幅小於近10年同期平均水平0.2個百分點。「以舊換新」等政策效應逐漸顯現，扣除能源的工業消費品價格環比上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.3個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI明顯回升，同比由上月下降0.1%轉為上漲0.5%。



*國際輸入性因素影響國內石油價格下行*



PPI環比下降主要有以下原因：一是國際輸入性因素影響國內石油和部分出口行業價格下行；二是煤炭等能源需求季節性下行；三是部分原材料行業價格下行。



高技術產業快速發展，促消費和設備更新等政策顯效，部分行業供需結構有所改善，價格呈現積極變化。一是高技術產業發展對相關行業價格起到拉動作用。人工智能、高性能大模型等廣泛應用，相關行業價格同比上漲或降幅收窄，可穿戴智能設備製造價格上漲4.6%；飛機、船舶等製造技術優勢明顯，航空航天器及設備製造價格同比上漲2.0%，船舶及相關裝置製造價格同比上漲0.7%。二是部分消費品製造業和裝備製造業需求增加價格上行。促消費和設備更新等政策顯效，部分消費品和裝備製造產品需求穩步釋放。此外，春耕備耕帶動農資產品價格季節性上漲。春耕備耕工作正由南向北陸續展開，農資產品需求增加，價格環比有所上漲。