11/04/2025 08:26

【聚焦人幣】外匯局：人民幣匯率保持適當彈性，可以有序釋放壓力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明11日北京專電》中美關稅戰之下，人民幣跌跌不休，人民幣兌一美元中間價昨日(10日)報7.2092，較上個交易日跌26點子，六連跌，再創2023年9月11日以來逾一年半新低。



國家外匯局國際收支司司長賈寧日前在《中國外匯》發表署名文章稱，中國外匯市場韌性總體增強，抵御外部衝擊能力提升。人民幣匯率保持適當彈性，可以有序釋放壓力，促進市場自我平衡。「展望未來，中國經濟基本面和外匯市場韌性較強，外匯市場有條件保持基本平衡。」



賈寧研判分析2025年外匯市場走勢：中國將實施更加積極有為的宏觀政策，未來經濟回升向好將對人民幣匯率穩定和外匯市場平穩運行形成重要支撐。經常帳戶有望保持合理順差格局。中國製造業發展水平全球領先，製造業增加值在全球佔比上升至30%，在全球生產供給中的作用不可替代。貿易方式和貿易夥伴更趨多元，跨境電商、市場採購、新能源產品等外貿新增長點快速發展，外貿韌性增強有助於更好應對外部衝擊挑戰。在全球貿易環境複雜情況下，近年來企業應對外部衝擊的能力上升，自信心增強。



*穩步擴大外匯市場雙向開放*



關於2025年國家外匯局在推進外匯市場建設和管理方面的工作計劃，賈寧指出，一是深化外匯市場發展。開展銀行間外匯市場做市商評估，優化做市商結構，豐富銀行間外匯市場掛牌幣種，降低長期限外匯衍生品交易成本，提高外匯市場交易、清算效率，積極參與國際外匯市場治理，穩步擴大外匯市場雙向開放。



二是規範外匯市場運行。完善外匯市場管理制度，加強外匯市場交易行為監管，與現場檢查、交易監測和自律評估強化協調聯動，促進形成各有側重、相互補充的一體化多層次外匯市場交易行為管理體系。



三是完善企業匯率風險管理服務。繼續引導企業提升匯率風險中性理念和管理水平，支持金融機構創新產品、優化服務，重點加強對中小微企業的支持，探索完善中小微匯率避險成本分擔機制，優化中小微外貿企業的匯率避險交易渠道。