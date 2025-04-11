11/04/2025 08:30

【關稅戰】加徵關稅影響美國電影進口？國家電影局：適度減少數量

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明11日北京專電》就美國對華加徵關稅一事是否會影響到美國電影進口，國家電影局發言人10日傍晚表示，美國政府對中國濫施關稅的錯誤行徑，勢必會令國內觀眾對美國影片好感度進一步降低。將遵循市場規律，尊重觀眾選擇，適度減少美國影片進口數量。



發言人強調，中國是全球第二大電影市場，始終堅持高水平對外開放，將引進世界更多國家優秀影片，滿足市場需求。



據《財新》報道，近年來，中國引進美國電影的數量呈下降趨勢。拓普數據顯示，2018-2019年引進的美國電影數量分別為63部、52部；新冠肺炎疫情阻礙國際商貿，同樣影響外片引進，2020-2022年分別有25部、20部、27部美國電影引進國內；2023-2024年，則分別有40部、36部美國電影在國內上映。



好萊塢電影在中國的收益也在縮水。2018-2019年，美國影片在中國產出的總票房均達到近199億元（人民幣．下同），佔所有進口片合計票房的80%以上。而在過去兩年，美國影片在中國創造的票房收入已經降至60億元左右，在進口影片票房中所佔比重也降至60%。



2024年全年，中國電影總票房為，其中美國電影產出票房61.3億元，佔比為14%，較2019年的31%大幅下滑。



截至4月10日，2025年全年票房已達249.11億元，《哪吒之魔童鬧海》貢獻了其中的61%，貓眼電影專業版顯示，年初至今已上映9部產地為美國的電影，合計總票房近3.45億元，佔比1.4%。