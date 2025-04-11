11/04/2025 10:06

【傾力救市】上海證監局：充分滿足上市公司市值管理的融資需求

《經濟通通訊社11日專訊》上海轄區民營上市公司股票回購增持貸款政策宣講暨銀企對接交流會9日在上海證監局舉辦。上海證監局表示，相關部門一直在結合市場關切優化政策工具，比如降低自有資金比例要求至10%，延長貸款最長期限至3年，鼓勵銀行發放信用貸款，便利銀行和企業開展貸款業務，充分滿足上市公司市值管理的融資需求。使用貸款回購增持的上市公司和主要股東，要嚴格落實監管要求，規範內部管理程序，嚴防發生內幕信息洩露和內幕交易風險。



上海轄區50家民營上市公司和18家商業銀行代表近百人參會。股票回購增持專項再貸款是為維護資本市場平穩運行、支持上市公司和主要股東積極開展市值管理而創設的一項增量政策工具。實施以來，上海轄區已經有40餘家次公司發布回購增持貸款公告，合計獲得的貸款金額上限近百億元人民幣。部分主體已開啟第二輪回購或增持。目前，上海轄區50%以上的上市公司是民營企業，已經獲得股票回購增持貸款的項目中約六成是民營企業。(ew)