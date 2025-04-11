11/04/2025 12:30

【關稅戰】大摩力撐滙控未來兩周跑贏大市，低吸此其時？

《經濟通通訊社11日專訊》美國總統特朗普宣布暫緩對中國以外其他國家徵收對等關稅90日後，刺激日前重創的滙控(00005)昨日反彈逾半成。不過，白宮昨日澄清對中國進口商品加徵的關稅總稅率已達145%，市場愈發擔憂若中美貿易戰進一步升級，將對全球經濟增長造成持久損害。高盛下調美國經濟衰退預期，但仍料衰退可能性達45%，並料聯儲局今年6月開始減息，滙控股價今早再度回軟，最多跌逾2%，不過大摩發表報告，料其未來兩周可跑贏大市，高盛及摩通仍分別予目標價98元及115元，或可趁低吸納，應如何部署？



*美國澄清對華總關稅為145%，稱接近與部分國家達成協議*



美國白宮官員向CNBC澄清，特朗普對華所徵收的125%是對等關稅，連同此前芬太尼問題加徵的20%關稅，對中國徵收的總關稅為145%。



美國財長貝森特表示，美國開始與受關稅影響的國家談判，強調美國仍然是最佳的投資地點。白宮經濟顧問哈塞特透露，華府收到大約15個國家提出的貿易協議條件，並接近與部分夥伴達成協議。



*高盛下調美經濟衰退預期至45%，料聯儲局6月開始減息*



而在特朗普宣布對無採取報復的國家關稅暫停90天執行後，高盛火速撤回最新經濟衰退預期。高盛原先將美國12個月內陷入經濟衰退的可能性上調至65%，不過隨即重新下調至45%，但仍對美國經濟增長持保守態度，預測2025年美國GDP增長率僅為0.5%。高盛又預料聯儲局可能在今年6月開始減息，以應對經濟疲軟。



花旗經濟學家Andrew Hollenhors則指，暫停關稅並不意味美國經濟能夠避免放緩和通脹上升。摩根大通CEO Jamie Dimon表示，經濟衰退是貿易動盪的一個「可能結果」，雖然還沒有看到違約增加，但預計隨著經濟惡化，違約率將會上升。摩根大通首席經濟學家Michael Feroli認為，聯儲局可能會等到9月份才開始減息，儘管關稅暫停減少了經濟衰退的可能性，但經濟活動萎縮的風險仍未完全解除。



美國企業界亦正在為經濟衰退做準備。全球最大零售商沃爾瑪及達美航空的CEO都警告，悲觀情緒扼殺了需求，讓未來難以預料。沃爾瑪正利用其龐大的供應網絡來壓低價格，並在受到關稅威脅的購物者開始減少支出之際，設法搶佔市場份額。



*大摩：料滙控未來15日內跑贏大市，高盛：降目標價至98元*



摩根士丹利最新發布戰術報告，料滙控可在未來15日內股價跑贏大市，發生機率估計達80%以上。大摩指滙控受地緣政治擔憂而下跌，使短期估值更具吸引力。撇除短線投資策略，現予目標價為83元，評級為「增持」。惟大摩將滙控今明兩年的每股淨利預測下調9%及8%，估計滙控於公布首季業績時將宣布回購股份30億美元計劃。



高盛近日亦將滙控2025至2027財年淨利息收入預測分別下調約8億、27億及33億美元。目前滙控管理層對2025財年的淨利息收入指引約420億美元，而高盛認為以2025及2026財年預計的414億及407億美元來看，滙控存在下調指引的風險，惟預期將有望於2025及2026財年實現14.4%的有形股本回報率(ROTE)。高盛又將滙控2025至2029財年的每股盈利預測分別下調4%、7%、6%、3%及1%，目標價下調5%至98元，予「買入」評級。



*摩通予滙控目標價115元，料渣打股價表現更差*



摩通稱，市場正押注全球陷入衰退，或會導致減息幅度加深、交易類銀行收入減少，以及更高的信貸成本。該行認為，在美國及全球經濟衰退的情況下，如滙控和渣打(02888)等貨幣中心銀行會較港銀及內銀更脆弱，對匯控和渣打目標價分別為115元及135元，評級均為「增持」。



摩通相信滙控和渣打會在短期內跑輸大市，而渣打股價表現或較匯控更差，因為前者對交易類銀行收入有更高的依賴，以及對受關稅影響較大的經濟體有更大業務敞口。



*溫鋼城：憂關稅影響經濟及聯儲局減息，短期料於70至80元上落*



iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，滙控現價70幾元，有機會更便宜，短期較大機會窄幅於100天線至250天線之間上落，意味約78元會有阻力，下面70元會有支持，相信直至有好或壞的新消息出現才會有「爆邊」情況。



溫鋼城續指，滙控在全球很多地方都有業務，關稅若影響到經濟會對其有影響，另近期大家都預料聯儲局會減息，如果真的減息，甚至一如特朗普期望，聯儲局會「印銀紙」，加大資產負債表，甚至做多一次「量化寬鬆」，對滙控股價會有壓力，因減息會令淨息差收窄，銀行會較蝕底。滙控早前升至90幾元高位已差不多到價，現時更大機會偏向區間炒作，周一（7日）出現了一個大裂口，介乎75.3至85.7元，升上去會較艱難，故可在該裂口之下即70至80元炒上落。



滙控半日跌0.53%收報75.3元，成交8.91億元。其他本地銀行股表現各異，渣打跌1.69%報93.3元，恒生(00011)跌0.98%報95.7元，中銀香港(02388)無升跌報28.9元，東亞(00023)升0.77%報10.44元，大新銀行(02356)跌0.53%報7.49元。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉