11/04/2025 16:03

《本港樓市》中原CCL按周升0.06%連升三周，樓價尋底未完

《經濟通通訊社11日專訊》中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報136.90點，按周微升0.06%，升幅顯著收窄，是3月19日恒生指數重上24000點並創逾3年新高，3月20日美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變當周市況。



*第二季CCL料下試133點*



2月底財案放寬印花稅，3月期間港股造好，新盤銷情理想，二手交投增多，CCL連升3周共1.49%。惟4月初貿易衝突升級，環球股市大幅波動，中美局勢緊張，二手成交轉慢，對本地樓價構成下行壓力。相信短期樓價尋底未完，估計第二季CCL下試133點，將較現水平跌2.85%。



*今年樓價暫累跌0.54%*



雖然近3周CCL上升，但仍處於逾8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。2025年樓價暫時累跌0.54%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升0.77%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.45%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.28%。



4月7日全球股市經歷「黑色星期一」，4月9日美國與中國互相加徵關稅，4月10日何文田瑜一。天海推售35伙，對本地二手樓價的影響將於2025年5月上旬公布的CCL才開始反映。



中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.92點，按周跌0.24%。CCL（中小型單位）報136.74點，按周跌0.15%。CCL（大型單位）報137.73點，按周升1.16%，連跌11周後反彈。



*九龍樓價按周升0.6%，但港島跌1.3%*



四區樓價二升二跌。九龍CCL Mass報135.51點，按周升0.57%。新界西CCL Mass報125.77點，按周升0.42%。新界東CCL Mass報149.88點，按周跌1.17%。港島CCL Mass報136.90點，按周跌1.30%。



2025年八大樓價指數計，CCL累跌0.54%，CCL Mass跌0.15%，CCL（中小型單位）跌0.19%，CCL（大型單位）跌2.22%，港島跌1.21%，九龍升1.27%，新界東升1.01%，新界西跌2.02%。(cl)