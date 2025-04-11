11/04/2025 19:24

《再戰明天》中國公布進出口數據，日本公布工業生產

《經濟通通訊社11日專訊》中國公布進出口數據，及日本公布工業生產，料為下周一（14日）市場焦點。



各國沒重要經濟活動。數據方面，下周一（14日）中國公布3月出口，年率料由下滑3%改善至升4.4%；3月進口年率料由1.5%逆轉至下滑2.1%；3月貿易收支料由1046.4億美元降至744億美元。12:30pm（本港時間．下同），日本公布2月產能利用率；2月工業生產。



在本港，下周一（14日）公布業績的公司有:中國建築興業(00830)等。



下周二（15日）公布業績的公司有:通天酒業(00389)、中國前沿科技集團(01661)等。



下周四（17日）公布業績的公司有:中國聯通(00762)等。(wa)