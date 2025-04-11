11/04/2025 11:10

【關稅戰】宏利:美擬重塑環球貿易格局，中國或轉向消費帶動模式

《經濟通通訊社11日專訊》宏利投資管理亞洲區多元資產配置副主管兼高級組合經理Marc Franklin表示，美國近期宣布改變關稅政策，導致環球市場急劇波動。由於美國銳意進入「再工業化」周期，該行必須重新審視投資策略。美國試圖透過改變關稅以重塑環球貿易發展格局，其中一項潛在影響是中國可能要轉向較為依賴消費帶動經濟的模式，過程中將出現贏家和輸家。投資者應考慮加強投資於與美國本土製造業和服務業相關的項目，有機會在「再工業化」趨勢中受惠。此外，若中國以加快推行內部刺激經濟措施作為回應，中國消費行業可望受惠於任何推動內部消費的措施。密切留意局勢變化並相應調整投資組合，有助投資者把握獲利機會，並盡量減輕環球貿易格局轉變所帶來的風險。



*應分散投資於內部需求強勁經濟體，減地緣政治風險*



他指出，全新的宏觀經濟與市場形勢可能會帶來經濟重整階段，對環球市場構成影響，依賴出口的東盟經濟體將面臨挑戰。由於貿易轉運漏洞被堵塞，越南和泰國等國家可能需要調整經濟模式。相比之下，印度經濟側重內部需求，在應對外圍衝擊時的表現會相對穩健。投資者應考慮分散投資於內部需求強勁的經濟體，從而盡量減輕地緣政治風險及加強投資組合的穩健性。



*美國優先或觸發部分外資離場，籲把握有利估值水平入市*



他提及，美國優先政策可能觸發一些外資撤離當地市場。雖然本土散戶投資者繼續買入美國股票，但勞動市場需保持穩健，才能延續這股趨勢。若美股的估值回復至長期平均水平，對美國及外國投資者而言，可望湧現大量投資機會。這個情況可為投資者提供策略性入市位，把握以較為有利的估值水平入市的獲利機會，隨著市況回復穩定時，投資回報有望提高。



他續指，雖然當前市況充滿挑戰，但隨著估值重設，市場的長期回報潛力正在上升。投資者應考慮維持較高的現金配置，從而在估值重設時把握新出現的投資機會。投資重點在於嚴守風險管理紀律及分散投資，並把握隨時出現的投資機會。此舉包括密切注意估值，並把握市場回調的機會，從而建立具抗跌力的投資組合，以有效應對未來的不確定性，無需在由消息主導的市況 中試圖猜測完美的買賣時機。維持長遠目光可確保投資策略與不斷演進的市況保持一致，讓投資者能夠受惠於長期增長潛力。(bn)