11/04/2025 16:59

【關稅戰】滙豐私銀范卓雲:建議增持黃金，料今年減息75個基點

《經濟通通訊社11日專訊》滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，美國暫停加徵關稅90天的措施，尚未化解市場對美國貿易政策高度不確定性的憂慮。該行預期市場波動將持續高企。



*建議增持黃金及對沖基金，採防守性投資組合*



她指出，該行認為應對全球貿易風險的最佳策略是構建多元化的跨資產投資組合，建議客戶通過戰術性增持黃金和對沖基金、策略性配置私募市場，以及側重優質債券和股票來管理市場波動。主動型跨資產策略能有效分散風險，降低投資組合的下行風險。基於企業領袖最新發表的負面業績指引，該行預計美國企業盈利預測將下調。因此建議客戶採取防守性投資組合策略及行業布局，重點關注現金流穩健且受關稅影響較小的優質股債，迴避小型股及資產負債表脆弱的高負債企業。



*對中國、印度和新加坡予適度增持評級*



她指出，在全球股票中性配置框架下，該行維持增持亞洲新興市場股票，看好具內需增長動能及政策刺激支持的市場以抵禦美國關稅衝擊。在日本以外亞洲股市中，該行對中國、印度和新加坡予適度增持評級，因其具內需韌性。在全球關稅升級環境下，印度和新加坡突顯其避險屬性。該行預測聯儲局將於今年6月、9月和12月各減息25個基點。在全球貿易不確定性高企之際，該行看好收入對美國依賴度較低的內需驅動型市場，例如中國和印度。



*建議配置中國創新領航者主題*



她提及，該行建議配置「中國創新領航者(China's Innovation Champions)」主題，聚焦互聯網、電商、軟件、智能手機、半導體、自動駕駛及機械人領域的人工智能技術供應商及應用企業。除人工智能板塊外，該行亦看好消費、金融及工業龍頭，以及在中國加大政策刺激之際派發高息的優質國企。(bn)