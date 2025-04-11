11/04/2025 11:22
《港元利率》港元匯價續偏強，一個月拆息創近兩周新高
《經濟通通訊社11日專訊》在關稅戰陰霾下，港元匯價偏強，港元拆息則個別發展，但無大變動。其中，隔夜息回落約5基點至3.13167厘，而與樓按相關的一個月拆息連升兩天，今報3.52917厘，為4月1日以來最高。
反映銀行資金成本的三個月拆息維持3.8厘，六個月及一年期拆息分別升至3.85518厘和3.95214厘。
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數跌破100，為2023年7月以來首次。港元匯價今早最高曾報7.7567兌1美元，較前收市價升約0.03%，最新報7.7574，仍升0.02%。
《華爾街日報》引述消息人士指出，美國總統特朗普私下承認，其關稅措施可能導致美國經濟陷入衰退，但希望全力避免經濟陷入蕭條。美國前財長、聯儲局前主席耶倫接受美國有線新聞網絡（CNN）國際頻道專訪時亦對特朗普的經濟政策提出嚴厲批評，直言其做法是「歷屆政府中對一個本運作良好的經濟所造成的最嚴重自傷行為」。
另外，美國波士頓聯儲銀行總裁科林斯(Susan Collins)表示，美國通脹長遠而言會回落至2%的聯儲局目標，但近期可能因為關稅措施而升至3%以上，關稅政策也存在很大不確定性。她強調，貨幣政策須有充足彈性，以應對不同情況，今年較後時間減息也可能是合適的做法，但必須確定關稅不會影響通脹預期的穩定性。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息維持3.8厘，六個月及一年期拆息分別升至3.85518厘和3.95214厘。
衡量美元對六種主要貨幣的美元指數跌破100，為2023年7月以來首次。港元匯價今早最高曾報7.7567兌1美元，較前收市價升約0.03%，最新報7.7574，仍升0.02%。
《華爾街日報》引述消息人士指出，美國總統特朗普私下承認，其關稅措施可能導致美國經濟陷入衰退，但希望全力避免經濟陷入蕭條。美國前財長、聯儲局前主席耶倫接受美國有線新聞網絡（CNN）國際頻道專訪時亦對特朗普的經濟政策提出嚴厲批評，直言其做法是「歷屆政府中對一個本運作良好的經濟所造成的最嚴重自傷行為」。
另外，美國波士頓聯儲銀行總裁科林斯(Susan Collins)表示，美國通脹長遠而言會回落至2%的聯儲局目標，但近期可能因為關稅措施而升至3%以上，關稅政策也存在很大不確定性。她強調，貨幣政策須有充足彈性，以應對不同情況，今年較後時間減息也可能是合適的做法，但必須確定關稅不會影響通脹預期的穩定性。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.13167
|-5.547
|一周
|3.29107
|-3.274
|兩周
|3.36988
|-1.31
|一個月
|3.52917
|+1.78
|兩個月
|3.7
|-2.964
|三個月
|3.8
|-
|六個月
|3.87345
|+1.827
|一年
|3.96018
|+0.804
資料來源：香港銀行公會