11/04/2025 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.13167 -5.547 一周 3.29107 -3.274 兩周 3.36988 -1.31 一個月 3.52917 +1.78 兩個月 3.7 -2.964 三個月 3.8 - 六個月 3.87345 +1.827 一年 3.96018 +0.804

《經濟通通訊社11日專訊》在關稅戰陰霾下，港元匯價偏強，港元拆息則個別發展，但無大變動。其中，隔夜息回落約5基點至3.13167厘，而與樓按相關的一個月拆息連升兩天，今報3.52917厘，為4月1日以來最高。反映銀行資金成本的三個月拆息維持3.8厘，六個月及一年期拆息分別升至3.85518厘和3.95214厘。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數跌破100，為2023年7月以來首次。港元匯價今早最高曾報7.7567兌1美元，較前收市價升約0.03%，最新報7.7574，仍升0.02%。《華爾街日報》引述消息人士指出，美國總統特朗普私下承認，其關稅措施可能導致美國經濟陷入衰退，但希望全力避免經濟陷入蕭條。美國前財長、聯儲局前主席耶倫接受美國有線新聞網絡（CNN）國際頻道專訪時亦對特朗普的經濟政策提出嚴厲批評，直言其做法是「歷屆政府中對一個本運作良好的經濟所造成的最嚴重自傷行為」。另外，美國波士頓聯儲銀行總裁科林斯(Susan Collins)表示，美國通脹長遠而言會回落至2%的聯儲局目標，但近期可能因為關稅措施而升至3%以上，關稅政策也存在很大不確定性。她強調，貨幣政策須有充足彈性，以應對不同情況，今年較後時間減息也可能是合適的做法，但必須確定關稅不會影響通脹預期的穩定性。(cl)資料來源：香港銀行公會