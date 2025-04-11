11/04/2025 15:47

【關稅戰】瑞銀︰中概股在美退市潛在影響可控，惟短期股價續承壓

《經濟通通訊社11日專訊》外媒引述消息指，特朗普政府正朝著可能將中國上市公司股票從美國交易所退市的方向邁進。瑞銀表示，雖然這次影響預計較小，但中美關係未來走向的不確定性可能在短期內繼續令股價承壓。



瑞銀估計，目前約有230隻在美上市的中概股，在美國的總市值敞口為4600億美元，低於2021年底的1.1萬億美元。



瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪預計，是次中概股退市擔憂任何潛在影響將更加可控，因為許多大型中概股都已雙重上市，對於雙重上市的中概股，香港股票的比例在過去3年中增加30個百分點，達到總市值的60%左右，香港市場的南向持股比例顯著提高，從2021年佔市值的5%上升到目前的11至12%。然而，中美關係走向的不確定性短期內料繼續令股價承壓。



他指出，從美國退市將產生的影響包括獲得美國更大資金池的機會減少；成交量下降；對中美金融脫鈎的擔憂增加，以及投資者群體縮小、流動性降低可能拉低估值。(kl)