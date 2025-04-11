11/04/2025 10:50

【關稅戰】駿利亨德森：關稅對科技公司影響較小，長期投資吸引

《環富通基金頻道11日專訊》駿利亨德森投資的環球科技領先團隊指，在美國「關稅轟炸」後，全球股市面臨不穩定和不確定的環境。關稅對科技公司的直接影響較小。半導體特別被豁免，其他被指定為服務的領域也同樣如此，例如軟體。



*可配置流動性低和周期性高公司，專注有規模優質科技公司*



目前為止尚不清楚這些關稅是短期事件風險還是會成為長期的第二級經濟風險。在選股方面，理解周期性與長期成長現在尤為重要。由於經濟放緩的風險增加，投資者可重新考慮對流動性低和周期性高的公司配置，並專注於有規模、盈利能力和良好資產負債表的科技公司。



答案取決於兩個因素：關稅戰的緩解（通過協議降低關稅或延遲關稅生效），以及重新調整預期以反映近期經濟狀況的疲弱。許多科技領域目前已降至有吸引力的水平，為長期投資者創造了機會，特別是因為持續認為下一波主要科技浪潮--人工智能仍處於早期階段。(wa)