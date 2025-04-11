11/04/2025 10:56

【關稅戰】瑞士嘉盛：即使局勢緩和，中美貿易全面脫勾可能性仍存

《環富通基金頻道11日專訊》瑞士嘉盛銀行新興市場經濟師兼策略師Mali Chivakul發布市場研究報告指，中美貿易戰升溫，意味兩國全面脫勾的可能性正逐漸加劇。即使後續事態或有可能緩和，結局仍有可能是脫勾。中國生產商很可能因政府援助而得到緩衝，並會試圖從其他地方尋找需求。中國政府將加快財政刺激措施，從而支持國內需求。同時，中國人民銀行亦將逐步削弱人民幣。中國不會將其持有的美國國債武器化，因為這將為中國本身以及與其友好的其他國家帶來損失。從中期來看，目前形式和稅率的美國關稅將推動全球製造商轉向拉丁美洲。然而，如果以與美國的貿易平衡為基準，墨西哥以外地區的近岸外包空間將較為有限。



*料中國增加內需及讓人幣稍轉弱，惟不會將美國國債武器化*



中國內需增加及人民幣稍為轉弱似乎將是短期救贖。中國政府將加快財政刺激措施，從而支持國內需求，以免情況進一步惡化。中國人民銀行自4月2日起已將人民幣匯率中間價下調了0.4%，意味著該行將逐步採取小幅度措施降低人民幣匯率，以緩和關稅帶來的影響。



中國不會將其持有的美國國債武器化。雖然中國似乎已停止累積美國國債，但中國人民銀行仍然繼續增持其他美元債券，目前的海外資產淨值已達1.3兆美元。如果中國拋售其美國國債，不但中國會承受巨大損失，且全球其他國家亦會受波及。



即使今後局勢有所緩和，脫勾的可能性仍然存在。由於企業無法確定局勢是否真正緩和，製造商將選擇確保供應鏈具備充分的多元性。對中國而言，即使徵收比近日在65%以上再增加50%更高的關稅，亦可能不會增加更多壓力。中國有能耐等待並觀察，供應衝擊在未來數月將如何影響美國。(wa)