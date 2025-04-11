11/04/2025 11:23

【關稅戰】普徠仕：中國經濟或已展現復甦跡象，市場動盪製造機遇

《環富通基金頻道11日專訊》美國宣布進一步提高對所有中國進口商品的關稅，最新稅率達到145%。雖然增幅看似頗大，但無論關稅是超過50%還是超過100%，這些水平的關稅都足以對中美貿易形成重大障礙，預計將導致貿易活動顯著受阻。普徠仕中國新視野股票策略基金經理鄭聞立就美國加徵關稅對中國的影響分享以下觀點。



*關稅對中美貿易形成重大障礙，惟對中國經濟直接影響有限*



綜觀全局，該行提到中國房地產行業佔其國內生產總值(GDP)的20%以上。相比之下，對美國的出口僅佔中國GDP的3%至3.5%，顯示美國貿易對中國整體經濟的直接影響相對有限。



鑑於關稅問題複雜及潛在結果眾多，與其對未來走勢進行猜測，不如專注於已知的事實。在不確定性中，有兩點顯而易見：第一，特朗普政府致力將策略性製造業帶回美國，包括鋼鐵、汽車、半導體、製藥和造船等行業，這一貫的信息表明，政府願意承受短期陣痛和混亂，以實現長期目標；第二，無論關稅細節如何，不確定性可能導致企業和消費者在短期的搶購後暫停採購活動，對全球供需變動敏感的商品相關企業，可能會受到不成比例的影響。



*中國企業或受間接衝擊，消費和投資相關板塊具潛力*



評估關稅對中國經濟的影響時，需考慮出口佔中國GDP的18%，其中對美直接出口佔該數字的15%，即約為中國GDP的2.7%，若計入貿易轉向及中間產品的再出口，則約為3%至3.5%。MSCI中國指數顯示，其對美國的收入依賴度意外地低，僅約1%。雖然中國的出口多由跨國公司或台灣原始設備製造商(OEM)進行，但中國企業仍可能因全球經濟疲弱而遭受間接衝擊。



過去四年，中國宏觀經濟格局的特徵是內需疲弱而出口韌性強。未來數年，這一趨勢可能逆轉，出口或將面臨強大的不利因素，反之國內經濟在重大刺激措施出台前可能已展現復甦跡象。中國近年積極去槓桿化，尤其是房地產泡沫的消退，為決策當局提供了更大的靈活性。這為國內消費和投資相關板塊創造了潛力。此轉變並非只由關稅引起，而是預計在未來1至2年內將持續的趨勢。正如新冠疫情期間一樣，當前的市場動盪將製造投資機遇。投資者應保持警覺並靈活思考，以把握這些新機遇。(wa)