11/04/2025 11:20

【關稅戰】施羅德投資：關稅影響尚不明朗，惟非美國股票仍可吼

《環富通基金頻道11日專訊》施羅德投資環球股票投資總監Alex Tedder指，市場制度的轉變凸顯投資者尋找具有強大競爭力公司的需要。4月2日宣布的關稅措施代表美國貿易政策的轉變，美國的關稅率預計將升至20%以上，為百年來最高水平。由於投資者憂慮全球經濟衰退，標普500指數自此經歷數十年來最急劇的短期跌幅之一。



市場的初步反應顯示，美國關稅無論在幅度或範圍上都比預期激進。或許最令人驚訝的是，美國對許多東南亞國家也採取新關稅措施。隨著特朗普1.0時對中國採取關稅行動之後，許多美國及國際運動服裝和成衣公司已將供應鏈轉移到其他國家。相較於特朗普1.0，全球企業規避關稅的能力大幅下降。



*料AI相關股長期跑贏大市，優質公司或提供更高風險調整回報*



由於形勢多變，在採取即時行動前必須保持謹慎，但市場波動會帶來投資機會，正如在新冠疫情造成的市場混亂中所見。重要的是，2025年迄今的市場變動，尤其是在過去幾天愈演愈烈，正在造成一些顯著的市場失調。然而，這些受影響的領域長期依然具有結構性的吸引力。



一般而言，由於投資者紛紛撤出估值較高的領域，2025年迄今，人工智能(AI)相關股票和高動能 (high momentum)股票面臨拋售壓力。以Alphabet、Meta、Netflix和Broadcom等公司為例，儘管其基本面及盈利表現強勁，但公司股價仍然下跌。在各種情況下，它們都受惠於周期性增長趨勢及強大的競爭優勢，相信這將有助於推動股價長期跑贏大市。



同樣地，注重長期規劃、供應鏈韌性及多元化以及良好客戶關係的優質公司，應能更好地應對這些關稅及競爭局勢的變化。在市場不確定性和風險加劇的情況下，這類公司通常會面臨初期的拋售壓力，但隨著貿易形勢的調整和市場的正常化，它們可能會提供更高的風險調整回報。



*應聚焦具強大競爭力公司，具防禦性特徵行業或表現更佳*



對於受到貿易政策影響的行業，應將重點放在具有強大競爭力的公司。這些公司應具備定價能力、更長的訂單積壓期（因為不確定性會影響資本支出決策），以及較大的本土市場佔有率。 顯然，受貿易爭端影響較小的行業，如銀行、醫療保健、公用事業，可能會在關稅引發的不確定性中提供一些緩解。而具備防禦性特徵的行業領域可能會表現更佳，因為其相對穩定的盈利能力在經濟風險和不確定性增加時能保持韌性。



在過去的幾個星期，愈來愈清楚地看到美國關稅不僅是一種談判策略，而且被視為一種工具，以保護與重振美國產業，以及創造收入。儘管白宮表示可以透過談判降低對等關稅，但大部分關稅可能會維持不變，這對現有貿易體制來說是一個重大干擾和調整。



全球領導人普遍對新關稅作出強烈反應，使用「反制」和「報復」等字眼，表明對抗立場。因此，風險似乎偏向於更高的關稅，正如在上周中國宣布的報復性關稅中已經看到的。現時局勢瞬息萬變，隨著全球領導人確定各自的行動方針並加緊談判，預計未來幾天或幾周內情況將有進一步發展。還需要考慮各國金融管理局的潛在反應以及其減息的可能性。因此，市場波動可能在短期內持續。



*美元走弱減弱對當地經濟信心，資金或持續流向美國以外股市*



鑑於美國的貿易政策可能會損害全球經濟增長，並對企業信心及消費者情緒產生負面影響，施羅德投資仍會持續關注事態發展。現任美國政府似乎願意忍受短期內對經濟作出的巨大損害，以實現重塑「全球貿易失衡」的宏偉目標。這些關稅的直接影響預計將使企業成本和整體通脹增加、經濟活動和增長下降以及企業盈利能力降低，損害消費者和企業信心，進而影響美國和全球經濟。



過去幾年，旺盛的消費一直是美國例外論的重要支柱。然而，美國消費者可能會首當其衝承受物價上漲的衝擊。已經看到消費者疲弱的跡象，尤其是低收入族群。因此，他們吸收物價上漲的能力正在減弱，消費品牌公司獲利能力反而會受到影響。目前報復性關稅的幅度尚不明確，但環球其他地區較高的儲蓄率以及較寬鬆的財政及貨幣政策，可能會提供相對的韌性，尤其是在歐洲。鑑於美國依賴海外資金來填補其財政雙赤字，這項非常規的經濟政策可能會考驗投資者對美國經濟穩定性的信心。美元在2025年迄今持續走弱，從高位跌至6個月低位，這是因為關稅的影響，並且正在減弱對當地經濟增長前景的信心。這可能會促使資金持續流向美國以外的股票市場。



由於稅務改革與放寬政策管制仍是現屆美國政府的議程，當地經濟（甚至是市場情緒）可能會以更有利於消費者與企業的政策形式獲得喘息。然而，這些政策對美國經濟增長的正面影響不太可能完全抵銷目前關稅所帶來的潛在負面影響。這些關稅措施的短期與長期影響尚不明朗，而投資市場並不偏好不可預測性，已經看到環球增長預測的下調，因為企業受不確定性增加而延遲了投資計劃，消費者支出亦因特朗普提案的負面影響而放緩。(wa)