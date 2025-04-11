11/04/2025 09:21

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.2087 -5.00 1歐元/人民幣 8.1339 +1877.00 100日圓/人民幣 5.0305 +940.00 1港元/人民幣 0.9292 +1.60 1英鎊/人民幣 9.3897 +770.00 1澳元/人民幣 4.5052 +350.00 1紐元/人民幣 4.1667 +545.00 1新加坡/人民幣 5.4353 +374.00 1瑞郎/人民幣 8.7637 +3011.00 1加元/人民幣 5.1835 +339.00 1人民幣/林吉特 0.6147 -30.10 1人民幣/俄羅斯盧布 11.4473 -2615.00 1人民幣/南非蘭特 2.6882 +133.00 1人民幣/韓元 200.2500 +32.00

《經濟通通訊社11日專訊》市場繼續消化特朗普關稅問題戲劇性逆轉帶來的影響，且美國通脹回落，美元指數擴大跌幅，一度跌破100大關，為2023年7月以來首次，這部分緩解人民幣的外部壓力。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.2087，較上個交易日升5點子，止六連跌，和市場預測偏離收窄至1000餘點，上個交易日報7.2092。