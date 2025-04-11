11/04/2025 09:21
【聚焦人幣】美元走弱，人幣中間價升5點子止六連跌
《經濟通通訊社11日專訊》市場繼續消化特朗普關稅問題戲劇性逆轉帶來的影響，且美國通脹回落，美元指數擴大跌幅，一度跌破100大關，為2023年7月以來首次，這部分緩解人民幣的外部壓力。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.2087，較上個交易日升5點子，止六連跌，和市場預測偏離收窄至1000餘點，上個交易日報7.2092。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.2087
|-5.00
|1歐元/人民幣
|8.1339
|+1877.00
|100日圓/人民幣
|5.0305
|+940.00
|1港元/人民幣
|0.9292
|+1.60
|1英鎊/人民幣
|9.3897
|+770.00
|1澳元/人民幣
|4.5052
|+350.00
|1紐元/人民幣
|4.1667
|+545.00
|1新加坡/人民幣
|5.4353
|+374.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7637
|+3011.00
|1加元/人民幣
|5.1835
|+339.00
|1人民幣/林吉特
|0.6147
|-30.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.4473
|-2615.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.6882
|+133.00
|1人民幣/韓元
|200.2500
|+32.00