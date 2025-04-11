11/04/2025 17:08

《神州經脈》對美關稅125%封頂，習近平訪東南亞，滬指跌四周

《神州經脈》中美博弈驚心動魄，投資者觀望全球兩大經濟體之間的貿易紛爭，滬深股市今日（11日）縮量收升，滬綜指連彈四日，今日升0.45%，收報3238.23點，深成指亦升0.82%，創業板指漲1.36%。兩市全天成交1.35萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2608億元或16%。



回顧全周，中國對美國對等關稅的強硬反擊超出預期，兩國互不相讓、互加關稅，最終特朗普為報復中國反制，將對華稅率提升至125%，加上早前因芬太尼問題加徵的20%關稅，累計對華關稅達145%。A股周一（7日）重挫7.3%，創五年來最大單日跌幅，雖然其後在中央匯金等組成的「中國版平準基金」入場撐市，連升四日，全周仍錄得3.1%跌幅，連跌四周。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3245，較上個交易日4時30分收盤價升184點子，兩連升，全日在7.2980至7.3279之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.2087，較上個交易日升5點子，止六連跌，和市場預測偏離收窄至1000餘點。



*今日新聞精選*



1. 國務院關稅稅則委員會今日宣布，自2025年4月12日起，對原產於美國的進口商品加徵關稅稅率由84%提高至125%，並指在目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會。商務部發言人亦指，美方對華輪番加徵畸高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美方將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫的伎倆，並淪為笑話。如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。但若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。



2. 中國外交部宣布，國家主席習近平將應邀在4月14日至15日對越南進行國事訪問，並應邀在4月15日至18日對馬來西亞、柬埔寨進行國事訪問。外交部發言人林劍介紹習近平今次外訪相關情況時指出，周邊是中國外交的優先方向，中國和東南亞是命運與共的好鄰居、好朋友、好夥伴。此次訪問是習近平今年的首次出訪，對推動中國同越南、馬來西亞、柬埔寨以及中國東盟關係的整體發展具有重大意義。



3. 習近平今日上午在北京釣魚台國賓館會見來華訪問的西班牙首相桑切斯。習近平在會面中強調，打關稅戰沒有贏家，同世界作對，將孤立自己。中國和歐盟都是世界主要經濟體，雙方經濟總量超過世界經濟總量三分之一，已經形成緊密的經濟共生關係。中歐應該履行國際責任，共同維護經濟全球化潮流和國際貿易環境，共同抵制單邊霸淩行徑。中方願同西班牙用好互利互補的合作優勢，發揮好經貿、科技合作機制作用，深挖新能源、高技術製造業、智慧城市等領域合作潛力，打造更多互利合作成果。



4. 國家電影局發言人10日傍晚表示，美國政府對中國濫施關稅的錯誤行徑，勢必會令國內觀眾對美國影片好感度進一步降低，局方將遵循市場規律，尊重觀眾選擇，適度減少美國影片進口數量。特朗普今日被問及此事時說，「我想我聽過更糟糕的事」。



5. 特斯拉中國官網顯示，Model S和Model X車型不再提供單獨的「訂購新車」選項，目前相應車型頁面中僅顯示有「查看現車」按鈕，點擊「查看現車」可以看到一系列車型信息；Model Y與Model 3則依然顯示「立即訂購」選項。內媒指，這意味著消費者無法再通過官網直接定制Model S和Model X的新車，僅能選擇庫存現車或二手車。目前Model S和Model X均由特斯拉美國工廠生產，部分Model Y與Model 3則在特斯拉上海超級工廠生產。



6. 中國半導體行業協會發布關於半導體產品「原產地」認定規則的緊急通知指出，根據海關總署的相關規定，「集成電路」原產地按照四位稅則號改變原則認定，即流片地認定為原產地。這意味著包括英偉達AI芯片H20等在內的由美國半導體公司設計、在美國以外的地區代工的芯片，確認不受中國反制關稅影響。



7. 中國汽車工業協會公布，今年3月，中國汽車產銷分別完成300.6萬輛和291.5萬輛，環比分別增長42.9%和37%，同比分別增長11.9%和8.2%。其中，新能源汽車產銷分別完成127.7萬輛和123.7萬輛，同比分別增長47.9%和40.1%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的42.4%。3月汽車出口50.7萬輛，環比增長14.9%，同比增長1%。其中，新能源汽車出口15.8萬輛，環比增長20.1%，同比增長26.8%。



8. 據《路透》透露，SHEIN計劃的倫敦首次公開發行(IPO)已獲得英國金融市場行為監管局(FCA)的批准。不過，SHEIN還需獲得中國監管當局的批准才能在倫敦上市，尤其是中國證監會的批准。此外，SHEIN還必須面對美國對中國商品徵收145%關稅引發的市場動盪，以及中國輸美小額包裹免稅規定的收緊。(sl)