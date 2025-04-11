11/04/2025 11:01

【關稅戰】中國進出口銀行推專項方案，強化民企對外貿易金融支持

《經濟通通訊社11日專訊》中國進出口銀行日前出台《關於培育民營企業國際經貿合作和競爭新優勢的專項方案》，方案圍繞加大支持力度、統籌發展與安全、強化落實和保障等三方面推出16條具體措施，進一步強化對民營企業開展對外貿易、「走出去」、參與共建「一帶一路」和發展新質生產力等方面的金融支持。



根據《專項方案》，進出口銀行將積極滿足民營企業對外經貿多場景、全鏈條融資需求，重點支持跨境電商、海外倉、外貿綜合服務平台等外貿新業態新模式發展，助力民營企業拓展中間品貿易。豐富金融服務場景，支持民營企業有序合理跨境布局產業鏈，參與境外經貿合作園區建設，實現從「走出去」到「走進去」。優化金融資源配置，支持民營專精特新「小巨人」、製造業單項冠軍等優質創新主體開拓海外市場，在全球範圍內深化生產製造、科技研發等合作，獲取新質生產力要素。



《專項方案》還對提升主題金融債使用效能、優化產品和服務、加強銀政合作等方面工作進行了部署安排。(ry)