11/04/2025 11:02

【傾力救市】深交所：助力中長期資金入市，落地便利銀行理財政策

《經濟通通訊社11日專訊》在今日深交所舉辦的「中長期資金投資策略會」上，深交所副總經理唐瑞表示，為更好服務中長期資金入市，深交所正在制定相關工作方案，圍繞產品供給、優化環境、對接服務等關鍵領域，助力打通中長期資金入市的卡點堵點。



在產品端，完善股債基衍的產品供給；在制度端，優化機制提升交易便利度。持續優化中長期資金投資監管機制，落地便利銀行理財、保險資管參與新股發行、股票定增的政策。完善ETF 大宗交易和盤後交易等機制，引入更多機構為ETF提供流動性。推進跨市場ETF全實物申贖模式改造。推動將ETF期權納入QFII、RQFII可投資範圍，引導機構開發更多期權資管產品。



此外，在服務端，靶向施策構建服務矩陣。拓展中長期資金來源，加強養老定投、教育定投等場景化投資策略推廣，推動行業由推廣單一產品向推廣投資策略組合轉變，形成可推廣、可復制的基金定投案例。(jq)