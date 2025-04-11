11/04/2025 12:10

【關稅戰】中國半導體協會緊急通知產品進口「原產地」認定規則

《經濟通通訊社11日專訊》據中國半導體行業協會微信公眾號消息，4月11日，中國半導體行業協會發布關於半導體產品「原產地」認定規則的緊急通知。



通知指出，根據海關總署的相關規定，「集成電路」原產地按照四位稅則號改變原則認定，即流片地認定為原產地。



中國半導體行業協會建議：「集成電路」無論已封裝或未封裝，進口報關時的原產地以「晶圓流片工廠」所在地為準進行申報。協會特別強調，企業需在申報時準備好PO(Purchase Order，採購訂單)證明材料(生產訂單證明)，以便海關核查。



中國半導體行業協會表示，未來將繼續配合海關總署，推動建立更清晰的原產地認定細則，助力行業在全球化分工中維護供應鏈穩定。企業應以此為契機，優化產能配置。



分析指，此次緊急通知的發布，與近期全球半導體產業鏈調整及關稅規則變化密切相關。2025年以來，美國等國家對進口半導體產品加徵關稅時，原產地認定成為影響稅負的關鍵因素。中國作為全球半導體重要消費市場和製造基地，明確流片地為原產地，有助於企業合理規劃產能布局，降低關稅合規風險。



有行業分析師指出，此次通知進一步明確了集成電路原產地的技術判定標準，為企業應對國際貿易壁壘提供了操作指引。對於採用「設計在境內、流片在境外」模式的企業，需特別注意流片地的合規申報，避免因原產地認定爭議導致成本增加。(jq)