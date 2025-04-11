11/04/2025 14:13

【關稅戰】中國限制好萊塢電影進口，特朗普：我聽過更糟的事

《經濟通通訊社11日專訊》中美貿易戰持續升溫，特朗普政府證實對中國的關稅稅率已累計到145%；北京則在10日回敬84%的關稅，並限制好萊塢電影進口。特朗普今日被問及此事時說：「我想我聽過更糟糕的事。」



據《路透》引述業內分析師報道，中國這項措施造成的財務影響可能微乎其微，因為近年來好萊塢電影在中國的票房收入大幅下降。



過去30年，中國每年進口10部好萊塢電影。中國國家電影局表示，特朗普的關稅行動將進一步削弱中國國內對美國電影的需求。中國國家電影局在網站表示：「我們將遵循市場規則，尊重觀眾選擇，適度減少美國電影的進口數量。」



中國是全球第2大電影市場，好萊塢影業曾一度將目光投向中國，希望藉此提升票房表現。但中國國產電影在國內表現日益超越好萊塢，今年「哪吒之魔童鬧海」(哪吒2)超越皮克斯（Pixar）「腦筋急轉彎2」(Inside Out 2)成為全球史上票房最高的動畫電影。



目前好萊塢電影票房在中國的電影市場僅佔5%；而好萊塢片商僅能取得票房收入的25%，而在其他國家和地區，往往可分得一半以上。目前尚不清楚中國今年是否會允許幾部好萊塢大片上映。(jq)