11/04/2025 15:05

【關稅戰】中物聯公共採購分會倡議：優先買國產設備、材料和服務

《經濟通通訊社11日專訊》中物聯公共採購分會發布關於應對美國霸凌關稅，助力國內經濟穩定發展的倡議書。該會指，美國以所謂「對等關稅」名義，單方面加徵高額關稅，為全球貿易蒙上陰翳，更對中國部分外貿企業造成挑戰。堅決反對美國政府貿易保護主義的做法，堅決擁護中國政府為維護國家利益和企業權益所採取的一切應對措施。



該會呼籲並建議以下行動：一是鍛造「自主鏈核」，強化供應鏈戰略。以採購為戰略紐帶，優先採購國產尖端設備、核心材料與服務，將產業鏈的「斷點」轉化為自主可控的「核心支點」。



二是建立「護航清單」，精準扶持受影響企業。各會員單位可聯合行業協會，梳理受關稅影響企業的技術優勢與產品特色，形成動態化、精準化的採購推薦名錄，讓「隱形冠軍」在國內市場熠熠生輝。



三是開闢綠色通道，激活需求側改革。在合規前提下，簡化對優秀外貿企業的資質審核流程，探索「首購首用」激勵機制，以需求側改革助推供給側升級。



四是深化協同創新，打通產學研用鏈條。推動採購鏈與創新鏈深度融合，通過「聯合研發+訂單前置」模式，助力企業將出海受阻的先進技術轉化為國內市場的差異化競爭力。



五是搭建「供需鵲橋」，強化合作交流機制。積極參與協會組織的「政企採購生態大會」「產業鏈協同創新論壇」、專題研討會等活動，加強與供應商、科研機構及金融機構協作交流、共創共享，促進產業鏈上下游精準對接、協同發展。(jq)