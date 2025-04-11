11/04/2025 17:25

【關稅戰】京東：未來一年採購至少2000億人幣出口轉內銷商品

《經濟通通訊社11日專訊》據「京東黑板報」微信公眾號今日消息，京東(09618)宣布將推出2000億人民幣出口轉內銷扶持計劃。未來一年內，京東將大規模採購不低於2000億人民幣出口轉內銷商品，幫助外貿企業快速開拓國內市場。



京東表示，很多「出海」多年的外貿企業都具備優秀的生產能力，產品品質過硬，但在出口轉內銷的過程中，存在不熟悉國內市場、缺乏運營經驗等挑戰。為此，京東將在商務部及各級政府部門指導下，對扶持外貿企業做好規劃布局，在各地開展多種形式的招商對接。



依託自營模式和供應鏈能力，京東將安排專業採銷隊伍駐點辦公，直接採購外貿企業的優質產品，並開設外貿優品專區，通過流量傾斜、全渠道營銷支持，加快打開銷路，防止低價內捲。



針對入駐京東的外貿商家，京東也將提供密集培訓，加大補貼及各類資源支持，幫助商家快速拓展國內市場。通過上述扶持計劃，京東將為消費者帶來更多「又好又便宜」的外貿商品，助力國內消費的擴容升級。(jq)