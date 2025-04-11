11/04/2025 09:36

【聚焦人幣】美元大跌緩和外部壓力，人幣即期開市大升443點子

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.2087，較上個交易日升5點子，止六連跌，和市場預測偏離收窄至1000餘點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開443點子，報7.2986，上個交易日即期匯率收盤報7.3429。



市場繼續消化特朗普的關稅問題戲劇性逆轉帶來的影響，且美國通脹回落，隔夜美元大幅回落並觸及去年9月底以來低點，部分緩解人民幣的外部壓力，但面對關稅重壓，人民幣仍缺乏反彈空間，監管層繼續對中間價單邊預期進行過濾，避免匯價走勢進一步惡化。



*外匯局：人民幣匯率保持適當彈性*



國家外匯局國際收支司司長賈寧日前在《中國外匯》發表署名文章稱，中國外匯市場韌性總體增強，抵禦外部衝擊能力提升。人民幣匯率保持適當彈性，可以有序釋放壓力，促進市場自我平衡。「展望未來，中國經濟基本面和外匯市場韌性較強，外匯市場有條件保持基本平衡。」



賈寧研判分析2025年外匯市場走勢：中國將實施更加積極有為的宏觀政策，未來經濟回升向好將對人民幣匯率穩定和外匯市場平穩運行形成重要支撐。經常帳戶有望保持合理順差格局。(jq)