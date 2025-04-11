11/04/2025 16:47

【聚焦人幣】對美關稅加至125%封頂，人民幣即期收升184點

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3245，較上個交易日4時30分收盤價升184點子，兩連升，全日在7.2980至7.3279之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌78點子，報7.3209。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.2087，較上個交易日升5點子，止六連跌，和市場預測偏離收窄至1000餘點。



國務院關稅稅則委員會今日下午四時宣布，自2025年4月12日起，對原產於美國的進口商品加徵關稅稅率由84%提高至125%，同時宣布，美國輸華商品在目前關稅水平下已無市場接受可能性，如果美方再對中國輸美商品加徵關稅，中方將不予理會。商務部直斥美方對華輪番加徵畸高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美方將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫的伎倆，並淪為笑話。如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。但是，倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。



瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰表示，現在美國對華商品加徵關稅已達到145%，人民幣/美元小幅貶值對支持對美出口的作用只屬於杯水車薪，而透過人民幣一籃子貶值能提升中國對非美出口的競爭力。(jq)