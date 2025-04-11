11/04/2025 10:43

【關稅戰】中國聖誕樹、聖誕裝飾廠商美國訂單恐清零，官方謀對策

《經濟通通訊社11日專訊》美國總統特朗普對中國商品一而再再而三加徵關稅，總關稅最新已疊加至145%。往年這個時候，塑料聖誕樹和其他節日裝飾品的中國生產商本應開始收到美國客戶訂單，但由於關稅激增，這類訂單他們到目前還未收到。目前中國政府正在積極協助外貿企業度過難關，包括助力出口轉內銷。



*美國零售商聖誕裝飾近九成從中國採購*



《路透》報道指，美國零售商的聖誕裝飾品幾乎完全依賴中國，他們從中國採購87%的此類商品，價值約40億美元；中國的工廠也嚴重依賴美國市場，他們生產的商品有一半銷往美國。如果美國人今年想要新的聖誕裝飾品，他們將不得不支付更高的價格--如果他們能在貨架上找到的話。



報道引述在浙江金華經營一家人造聖誕樹工廠的Qun Ying表示，通常每年4月中旬，所有訂單都會敲定，但目前很難得知是否會有訂單，「今年到目前為止，我的美國客戶還沒有下任何訂單……也許美國客戶今年甚麼都不會買」。



*金華聖誕樹廠：美國客戶煞停300萬人幣訂單*



在金華管理一家聖誕樹工廠的Jessica Guo更稱，她剛剛接到一個重要的美國客戶的通知，說要暫停一筆300萬元人民幣的訂單，而她已經為此花了40萬元人民幣購買材料。她預計該訂單將很快被取消，「我和同行都依靠美國訂單生存。這(關稅戰)將不可避免地影響到很多人。誰也逃不掉」。



報道又引述紹興一家工廠的老闆Liu Song稱，擔心美國的訂單會減少，但補充稱「我們一定會贏得這場貿易戰」，相信其工廠可以通過努力向俄羅斯、歐洲和東南亞銷售更多產品來應對。



有經濟學家估計，貿易戰將使中國今年的經濟增長減少1-2個百分點，加劇工業產能過剩問題，威脅就業，並進一步增強通縮因素。



*商務部稱會幫助外貿企業擴寬內銷渠道*



面對關稅戰帶來的出口挑戰，中國商務部發言人何咏前昨日在商務部例行記者會上表示，將會幫助出口遇阻的外貿企業開拓國內市場，並指商務部近日已組織有關商協會、大型商超和流通企業座談，研究更好發揮各自優勢，幫助外貿企業擴寬內銷渠道。



中央領導人更自周二(8日)起一連兩天舉行中央周邊工作會議，強調要構建周邊命運共同體，深化發展融合，加強產業鏈供應鏈合作等。



商務部長王文濤也自周二起連日分別與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇，東盟輪值主席國、馬來西亞貿工部長扎夫魯，沙特商務大臣卡斯比，以及二十國集團輪值主席國、南非貿工部長帕克斯．陶進行視像通話，圍繞應對美國加徵對等關稅及加強合作等問題交流。



*官媒倡針對中小微外貿企業提供金融支持*



至於中小微外貿企業在關稅衝擊下面臨的資金周轉問題，人民銀行主管《金融時報》今日在頭版發表文章，建議對中小微外貿企業提供針對性的金融支持。報道引述上海金融與發展實驗室首席專家、主任曾剛表示，可以考慮對外貿企業給予專項中長期融資額度或設立專門的信貸計劃，定向低息貸款支持企業滿足資金周轉需求，同時利用政策性金融工具，為高風險市場的外貿企業提供信用支持。



報道又引述中信證券首席經濟學家明明稱，可進一步降低民企債發行門檻，簡化審批流程，通過政策擔保或信用增級降低融資成本，例如可參考科創債模式，推出專項涉外民企債品種，重點支持外貿領域中小微企業。(sl)