11/04/2025 13:46

【關稅戰】特斯拉中國官網暫停訂購Model S和X新車

《經濟通通訊社11日專訊》特斯拉中國官網顯示，Model S和Model X車型不再提供單獨的「訂購新車」選項，目前相應車型頁面中僅顯示有「查看現車」按鈕，點擊「查看現車」可以看到一系列車型信息；Model Y與Model 3則依然顯示「立即訂購」選項。



內媒指，這意味著消費者無法再通過官網直接定制Model S和Model X的新車，僅能選擇庫存現車或二手車。目前Model S和Model X均由特斯拉美國工廠生產，部分Model Y與Model 3則在上海超級工廠生產。



據乘聯分會數據計算，3月特斯拉上海超級工廠交付超7.88萬輛；1-3月，特斯拉上海超級工廠交付Model 3和煥新Model Y超17.2萬輛，其中國內銷量達到13.72萬輛，創2022年以來第一季最高紀錄。(sl)