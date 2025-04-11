11/04/2025 14:38

《行業數據》中汽協：3月新能源車銷量增四成，出口增26.8%

《經濟通通訊社11日專訊》中國汽車工業協會公布，今年3月，中國汽車產銷分別完成300.6萬輛和291.5萬輛，環比分別增長42.9%和37%，同比分別增長11.9%和8.2%。其中，新能源汽車產銷分別完成127.7萬輛和123.7萬輛，同比分別增長47.9%和40.1%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的42.4%。



1-3月，中國汽車產銷分別完成756.1萬輛和747萬輛，同比分別增長14.5%和11.2%，增速較1-2月分別收窄1.7和1.9個百分點。其中，新能源汽車產銷分別完成318.2萬輛和307.5萬輛，同比分別增長50.4%和47.1%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的41.2%。



出口方面，3月汽車出口50.7萬輛，環比增長14.9%，同比增長1%。其中，新能源汽車出口15.8萬輛，環比增長20.1%，同比增長26.8%。



1-3月，汽車出口142萬輛，同比增長7.3%。其中，新能源汽車出口44.1萬輛，同比增長43.9%。(sl)