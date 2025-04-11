11/04/2025 14:45

【關稅戰】美徵145%關稅，外交部：面對霸凌妥協退讓沒有出路

《經濟通通訊社11日專訊》對於美國白宮確認中國輸美產品面臨145%的關稅，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上重申，中方已多次闡述在關稅問題上的嚴正立場，「關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打、但也不怕打」。



林劍指出，如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應該停止極限施壓、胡作非為，「中國從來不吃這一套」。任何對話都必須建立在平等、尊重、互惠的基礎上。如果美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。



他並強調，中國是一個負責任的國家，對美國的霸凌行徑採取反制措施，既是為了維護自身的正當權益，也是為了維護國際規則和秩序、維護世界各國的共同利益、維護國際公平正義。面對美國的霸凌、霸道，妥協、退讓沒有出路。(sl)