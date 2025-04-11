11/04/2025 16:05

【關稅戰】中國明起對美國商品關稅加至125%：美若再加不理會

《經濟通通訊社11日專訊》國務院關稅稅則委員會今日宣布，自2025年4月12日起，對原產於美國的進口商品加徵關稅稅率由84%提高至125%，同時宣布，美國輸華商品在目前關稅水平下已無市場接受可能性，如果美方再對中國輸美商品加徵關稅，中方將不予理會。



＊美方違背基本的經濟規律和常識＊



國務院關稅稅則委員會發布關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告指，美國政府2025年4月10日宣布對中國輸美商品徵收對等關稅的稅率進一步提高至125%。美方對華加徵畸高關稅，嚴重違反國際經貿規則，也違背基本的經濟規律和常識，完全是單邊霸凌脅迫做法。根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年4月12日起，調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施。有關事項如下：



一、調整《國務院關稅稅則委員會關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告》（稅委會公告2025年第5號）規定的加徵關稅稅率，由84%提高至125%。鑑於在目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會。



二、其他事項按照《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告2025年第4號）執行。(sl)