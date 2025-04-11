11/04/2025 18:14

【關稅戰】王毅斥美國任意妄為，願同各國抵制世上一切倒行逆施

《經濟通通訊社11日專訊》今日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見國際原子能機構總幹事格羅西時表示，當前國際局勢動盪不安、亂象頻出，一個重要原因就是個別大國迷信實力至上、本國優先，大搞單邊霸凌。



王毅指出，近日美國到處揮舞關稅大棒，公然把自身利益凌駕於各國共同利益之上，公然無視多邊貿易體制和既定規則，國際社會不能聽之任之，美國不能任意妄為，歷史車輪不能倒退。中國是堂堂正正的大國，也是國際社會負責任的成員，站出來阻止強權，不僅是為了維護自身正當權益，也是為了維護國際社會共同利益，為了避免人類重回弱肉強食的叢林世界。



王毅強調，今年是聯合國成立80周年。中國作為聯合國安理會常任理事國，願以聯合國成立80周年為契機，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，同各國一道，共同抵制這個世界上的一切倒行逆施。(jq)