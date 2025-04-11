11/04/2025 17:53

【關稅戰】盒馬：即日為外貿企業開放綠色入駐通道，助拓國內市場

《經濟通通訊社11日專訊》盒馬宣布，即日起面向外貿企業正式開放24小時綠色入駐通道，匹配高效的物流供應鏈支撐、聯合開發自有品牌創新商品，助力中國優質的外貿企業開拓國內市場。



盒馬介紹，綠色通道24小時專人加急處理，簡化認證流程，縮短審核認證周期。歡迎百貨品類外貿企業入註「雲享會」--盒馬近期在App上線的頻道，旨在為顧客提供一日三餐之外的更多商品選擇。後續還將在頻道內上線「外貿專區」，方便消費者一鍵觸達。



此外，盒馬將開放其三級倉網體系優化供應鏈服務，助外貿廠家用最便捷的物流供應鏈向消費者提供優質好貨。對於願意共同探索創新研發的外貿企業，盒馬將發揮自身數字化的所長，協同開發更貼合用戶體驗和流行趨勢的新品，未來可在盒馬線上線下全渠道上架，豐富國內消費者的選擇。(sl)