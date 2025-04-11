11/04/2025 16:15

【關稅戰】商務部：美方畸高關稅已淪為數字遊戲，中方將不予理會

《經濟通通訊社11日專訊》美國總統特朗普日前宣布對中國商品加徵關稅提高至125%，隨後白宮補充連同此前芬太尼問題加徵的20%關稅，對中國徵收的總關稅為145%。



中國商務部網站今日發布發言人答記者問文章，指美方於美東時間4月10日發布行政令，宣布進一步提高對中國輸美產品徵收的所謂對等關稅。中方在世貿組織爭端解決機制下起訴美方進一步加徵關稅措施。



發言人表示，中方對美方肆意的單邊關稅措施堅決反對，嚴厲譴責，並已堅決採取反制措施維護自身權益。



發言人又指，美方對華輪番加徵畸高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美方將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫的伎倆，並淪為笑話。如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。但是，倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。



發言人並稱，中方注意到，在中方和其他方的壓力下，美方暫緩對部分貿易夥伴徵收高額對等關稅，這只是象徵性的一小步，並未改變美方通過貿易訛詐謀取私利的本質。中方敦促美方在取消所謂對等關稅上邁出一大步，徹底糾正錯誤做法。(sl)