11/04/2025 10:22

《港股評論》「對等關稅」政策的全球影響與機遇

《港股評論》上周美國總統特朗普正式宣布推行「對等關稅」措施，這項市場長期憂慮的重磅政策終於推出，雖然特朗普其後對部分國家暫停實施新關稅，為期90天，但中美兩國的互相反制使市場繼續震盪。因此，在經濟前景不確定性較大下，博港股短線反彈的投資者，需謹記只宜小注及轉身快。



由於此次「對等關稅」涉及範圍廣泛且不限定特定產品，預計將對全球貿易帶來重大而深遠的影響。當前，外圍通脹回落環境不穩，經濟復甦基礎仍顯脆弱，「對等關稅」大幅推高全球關稅水平，勢必衝擊經濟、物價及消費支出，甚至可能引發經濟衰退。



事實上，此次「對等關稅」幾乎涵蓋所有產品，但半導體和部分美國無法自給的能源與礦物，以及此前已受關稅影響的鋼鐵、鋁製品、汽車和汽車零部件等則獲豁免。根據2024年美國對外貿易數據，美國主要貿易夥伴前15名包括墨西哥、加拿大、中國內地、德國、日本、韓國、越南及英國等。而世界貿易組織(WTO)截至2022年的數據顯示，多數國家對美國實施的最惠國關稅稅率高於美國對外的水平。



以加權平均值計算，差距最顯著的包括印度和韓國，其入口關稅分別比美國高出9.8%和6.2%，其次是巴西、越南、墨西哥、加拿大、英國等，關稅加權平均值均高出美國1%以上。



因此，本次「對等關稅」對印度、韓國等地的稅率上調尤為明顯，目標直指對美國擁有顯著貿易順差的經濟體。美國提到的「The Dirty 15」名單涵蓋印度、越南等，這些經濟體的貿易順差與關稅壁壘被視為對美國的威脅。



從宏觀角度看，「對等關稅」可能進一步加劇全球經濟的不確定性。國際貨幣基金組織(IMF)近期警告，貿易壁壘上升可能削弱全球增長動能，尤其對依賴出口的新興市場影響更甚。此外，關稅戰或推高通脹壓力，迫使各國央行重新審視貨幣政策立場。例如，美國聯儲局可能因物價上升而調整減息步伐，而新興市場央行則可能因資本外流加劇而收緊政策。



黃金作為傳統的避險資產，在當前全球經濟不確定性加劇的背景下，加上美元走勢波動及通脹預期的潛在上升，亦可能進一步刺激黃金需求。建議投資者密切留意全球央行對黃金儲備的態度，若更多央行增持黃金以對沖貨幣貶值風險，黃金價格及相關股票的上行空間將更為顯著。



我們亦看好個別資源股，隨著全球供應鏈調整，部分稀有金屬及能源價格可能上漲，相關企業有望迎來利好。另外，內需主導的行業，如零售及餐飲等或因進口商品價格上升而間接受益，吸引更多投資者關注。《光大證券國際產品開發及零售研究部》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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