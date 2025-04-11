11/04/2025 09:04

【關稅戰】陳美寶：5招協助航運界，高鐵站研無人駕駛接駁機鐵

《經濟通通訊社11日專訊》運輸及物流局長陳美寶接受媒體訪問時表示，關稅戰對本港物流、航運及航空界帶來持續的不穩定不明朗因素，「香港不能漠視今次這一浪有多大、有多高」。她指出，香港市場非常國際化，令香港有「韌性」，相信可以靈活求變，只是需時適應。以往政府傾向由市場主導自尋出路，但今仗政府會「站前一點」作帶領角色，就行業未來如何發展提供更多具體導向，將規劃更多政府領導的示範作業，冀增業界信心。



*擬修例便利轉口、加強與大灣區港口協作「拉貨」*



陳美寶接受《明報》專訪指出，環球貿易均受影響下，當務之急可預期交易貨量減少，港府將有五大策略應對。包括修例便利轉口、加強與大灣區港口協作「拉貨」等，令本港的能力和服務均能配合市場轉型。她指出，政府連日接觸不同業界，得悉已進行的商業合作大致繼續，其他暫持觀望態度。她預計面對風高浪急，業界做投資決定時會更小心，政府日後會告訴業界清晰目標、取向。



*高鐵站增設預辦登機和行李託運先實行*



另外，陳美寶稱，當局正研究於高鐵西九龍站增設市區預辦登機及行李託運服務，讓高鐵客到港後可馬上放下行李，有更多時間在港消費，當局亦正探討建立無人駕駛系統，接駁高鐵站及機場快線九龍站，解決旅客不便。她預料，兩項計劃會分階段推展，高鐵站增設預辦登機和行李託運會較先實行。



至於綠色集體智慧運輸系統，陳美寶表示，啟德系統今年8至9月招標，東九龍系統今年稍後公布最終方案，明年招標。她指出，兩個系統都以創新的財務組合方案推展，採用由私營機構出資的「建造、營運及移交」(BOT)模式；當局亦向機構批出車廠用地上蓋的物業發展權，作為對機構的財務資助。(kl)