14/04/2025 10:37

公司 H股評級 目標價(港元) 國航(00753) 增持-->減持 5.9-->3.8 東航(00670) 增持-->中性 3.0-->2.3 南航(1055) 增持-->減持 4.6-->2.4 國泰航空(00293) 中性 11.0-->8.1

《經濟通通訊社14日專訊》摩根大通研究報告指出，在中美全面貿易戰下，香港及中國航空公司將面臨重大挑戰。該行下調中國國航(00753)、中國南方航空(01055)及中國東方航空(00670)評級，同時調低春秋航空(滬:601021)及國泰航空(00293)盈利預測。該行認為，部分負面影響將被低油價抵銷。另有多隻股份可望受惠，包括春秋航空、新加坡科技工程及京滬高鐵(滬:601816)，均予「增持」評級。報告指出，出現相關調整因素包括︰中國對美國進口商品加徵125%關稅導致維修及新機交付成本上升，尤其影響現有波音機隊及延遲波音新機交付。該行料國航及南航受創最深，因其機隊中波音佔比較高；美國對中國進口加徵145%關稅及取消「最低限度」免稅規則，跨境電商貨運業務受衝擊，國泰及南航因貨運收入佔比較高受影響最大；中國發布赴美旅遊風險警示或壓抑出行需求，國航受直接影響較大，國泰則因中轉需求受間接衝擊。另外，美國對波音飛機加徵125%關稅加重中資航司財務壓力，推升維修及新機成本，迫使國航/東航/南航重新審視機隊策略。加劇既有挑戰如國內競爭激烈、國際航線需求疲軟及匯率貶值，可能導致營運成本上升及盈利能力下降。同時，全球供應鏈中斷更令情況複雜化，影響航機零件供應與成本。取消「最低限度」規則後，來自中港價值800美元以下包裹將被課徵120%關稅或100美元定額費，衝擊跨境電商及中資航司利潤豐厚的貨運業務，國泰與南航受創最深。(kl)摩通對航空股評級及目標價：*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。