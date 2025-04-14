14/04/2025 08:30

【開市Ｇｏ】美豁免部分產品關稅，港吸中概股回流，關注蘋概股

2025年4月14日 【要聞盤點】



1、美國白宮官員稱總統特朗普對中國尋求與美國達成協議持樂觀態度，道指上周五（11日）重上四萬點，收升619點或1.6%，報40212點。納指收漲337點或2.1%，報16724點；標普500指數高收95點或1.8%，報5363點。全周計，道指亦升近半成，標普500指數累積上漲5.7%；納指更升7.3%。金龍中國指數上周五上升1.7%。有「黑期」之稱的新加坡HS50指數截至上午8時02分升409點。



2、美國海關和邊境保護局更新指引，公布自本月5日起獲豁免關稅的商品清單，包括智能電話、手提電腦、晶片、電腦處理器和記憶體、以及用於製造半導體的機器。但總統特朗普澄清，美國海關上周五公布若干原產自中國的電子商品獲得豁免繳付145%對等關稅，但仍要支付3月開始生效的20%芬太尼關稅。



3、特朗普後來澄清，美國並非向電子產品豁免關稅，而是之後向電子商品供應鏈徵收另一類針對性的關稅。美國商務部長盧特尼克此前表示，有關半導體、電子產品的關稅措施會在一個月內左右推出，藥品關稅也會在下個月或兩個月內實行。



4、外媒根據人民銀行公布的首季融資數據推算，3月中國新增貸款3.64萬億元人民幣，高過市場預期的3萬億元人民幣；3月社會融資規模增量為5.89萬億元人民幣，高過市場預期的4.8萬億元人民幣。



5、歐洲央行及加拿大央行本周議息，市場預期歐洲央行會以減息應對動盪局勢，而加拿大央行則會選擇按兵不動。



6、美國民主黨參議員布克(Cory Booker)表示，將致力推動國會成立專責調查總統特朗普早前鼓勵買股票的言論有否內幕交易的委員會。



7、明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)表示，投資者仍然對美元有信心，聯儲局目前首要任務是讓通脹預期受控。



8、香港財政司司長陳茂波稱，已指示證監會和港交所做好準備，若在海外上市的中概股希望回流，必須讓香港成為它們首選的上市地。





【焦點股】



蘋概股：舜宇光學(02382)、比亞迪電子(00285)、聯想集團(00992)、瑞聲科技(02018)

- 美國豁免對智能電話、手提電腦和記憶體等商品徵收對等關稅



友邦保險(01299)

- 推逾124億元股份回購計劃，3個月內完成



金礦股：紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)、招金礦業(01818)

- 高盛將今年底黃金價格預測，由每盎斯3300美元上調至3700美元。

- 紫金礦業首季純利102億人幣，按年升62%



比亞迪(01211)、吉利(00175)

- 路透報道，由於美國關稅加劇貿易和經濟的不確定性，中國正推遲批准吉利和比亞迪在南美洲生產汽車的計劃



港交所(00388)

- 陳茂波稱，已指示證監會和港交所做好準備，若在海外上市的中概股希望回流，必須讓香港成為它們首選的上市地。



中國財險(02328)

- 料首季淨利潤最多1倍



中國太保(02601)

- 首季保費收入1633億人幣，按年增6%



人保(01339)

- 料首季賺最多逾134億人幣升50%



鳳祥(09977)

- 獲菁裕每股2元溢價33%私有化建議，今早復牌



正力新能(03677)

- 超購逾兩倍一手全配，今早掛牌，上周五暗盤股價微升。



九毛九(09922)

- 首季品牌同店日均銷售額下降，淨減27間餐廳



安徽皖通(00995)

- 折讓5%發新股予大股東安徽交控，籌逾5億元



大象未來(02309)

- 建議折讓20%發新股籌最多2億元，單一最大股東或易手





【油金報價】



紐約期油上升0.03%，報61.52美元/桶



布倫特期油上升0.14%，報64.85美元/桶



黃金現貨下跌0.43%，報3222.16美元/盎司



黃金期貨下跌0.23%，報3237.10美元/盎司