14/04/2025 11:38

《豪論國金－李振豪》「瘋癲」背後的策略

《豪論國金》江南才子唐伯虎的名句「世人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿」，好比今天特朗普的言行。看似瘋癲的背後，其實隱藏著一系列原則，叛逆只是達到目標的手段。可從他的言論中抽絲剝繭，拼湊出背後的鴻圖偉業。



首先是「再工業化」。他多次表示過去領導人過於投資於第三產業，尤其金融業，把二戰後美國引以為傲的工業領域掏空，間接令近代經濟風雨飄搖。現在他要倒行逆施，把全球中高端工業引回美國本土，以第二產業的復興，扭轉財赤及高債務的核心問題，因此關稅只是「恐嚇」全球工業國的幌子，邏輯是貿易乃進出口，上中下游都在美國便沒有關稅概念了。



其次是「對等」。市場大多關心稅率而忽視了「對等」的含意－－別國把對美進口關稅歸零，美國樂意隨之。邏輯是不要求所有生業線遷移美國，尤其中低端生產在美國本土偏高工資及地租下的可行性不高。因此維持生產線在新興市場，同時迫使新興國家開放門戶，把美國貨傾銷。試問美國的科技產品需要多少噸農產品來抵消其貿易額？抽取別國需求才是目標，亦與「再工業化」一脈相成。



最後是「財赤」。特朗普多次表示關稅是有10%的「最低消費」，市場初步預期以今天進口總量和談判結果，每年便有約近6000億至8000億美元收入，對今天過萬億財赤仍是杯水車薪，但聊勝於無。另外對所有進口徵稅，與向國民增加銷售稅無異，後果是通脹上升，但只要繼續推倒油價，便可抵消其影響，或調整至可控之列。



要完成以上目標，「國際談判」只是第一步。威迫之後便是利誘，即是選舉時強調把企業稅由21%降至15%；再下一步便是下半年當經濟數據走弱，聯儲局再次減息；最後是放寬銀行貸款要求（例如取消《巴塞爾協議III》）。結合天時地利，「人和」才是特朗普的弱點。



特朗普看似「瘋狂」，早是名聞遐邇。過去經歷政治淬煉，面臨身陷囹圄的危機，今天的特朗普彷彿涅槃再生，當選後表現抖擻，明顯有備而來。個別分析認為可淵藪於美國前總統尼克遜在越戰時提出的所謂「瘋子理論」－－在對手面前保持不可預測、不理性乃至不計後果的形象，將更容易施壓令對手讓步。特朗普上屆中期大選前，美國經濟較其他經濟體標青，折射國際博弈中飄忽或更順利令「美國再強大」。食髓知味，「瘋子理論」正發揮得淋漓盡致。



共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。