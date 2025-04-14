14/04/2025 13:40

【關稅戰】紐約聯儲行長：關稅將令今年通脹率升到3.5%至4%

《經濟通通訊社14日專訊》紐約聯儲銀行行長威廉姆斯上周五（11日）表示，特朗普政府的貿易政策將導致美國今年通脹加速，通脹率升至3.5%至4%。考慮到移民減少導致勞動力增長放緩，以及不確定性和關稅的綜合影響，預計經濟增長將略低於1%，失業率由目前的4.2%上升到4.5%至5%。



威廉姆斯指，聯儲局仍然致力推動通脹回到2%的目標。雖然短期通脹預期已經上升，但長期通脹預期仍然受控，聯儲局必須保持這種狀態。



*卡什卡利：聯儲局須將重心繼續放在穩定通脹預期*



另一方面，明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利稱，在投資者釐清特朗普不斷變化的貿易政策之際，相信市場將保持有序運作。聯儲局必須將重心繼續放在穩定通脹預期上，使通脹率不至於更高。(rc)