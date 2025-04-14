14/04/2025 15:46

【關稅戰】薩默斯：特朗普關稅是對美國中產階級家庭最大衝擊

《經濟通通訊社14日專訊》美國前財長薩默斯周日（13日）表示，特朗普關稅是自上世紀70年代以來，對美國中產階級家庭最大的衝擊。



他在電視節目中與保守派政治評論員卡斯(Oren Cass)進行辯論時，稱特朗普政府的關稅計劃就目標而言「完全考慮不周」。



他反駁卡斯關於製造業工作佔美國總就業人數8%的說法，表示實際上只有約4%的人從事製造，在全美勞動力中所佔的份額「非常小，而且在不斷減少」。



此外，他認為，目前政府的計劃在很大程度上適得其反，例如廢除旨在建立敏感半導體行業製造能力的《晶片法案》。美國的新貿易政策將導致失去盟友，把盟友「推向對手的懷抱」。(rc)