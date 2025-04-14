14/04/2025 10:51

【聚焦數據】海關：首季外資企業進出口近3萬億元，連增4個季度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》海闗總署副署長王令浚表示，數據顯示，近5年，外商投資企業累計進出口在中國外貿中的佔比大概是三分一。今年一季度看，有進出口實績的外資企業超過6.7萬家，創近3年同期新高；外資企業進出口2.99萬億元人民幣，連續4個季度實現增長，其中電子信息產品、生物醫藥及醫療儀器等高技術產品進出口全國佔比保持在四成以上。



王令浚表示，當前，中國製造業領域外資准入限制全面取消，綠色化、數字化、智能化轉型加快推進，市場化、法治化、國際化一流營商環境也不斷完善，這些將助力外資企業在中國盡展優勢，在全球競爭中贏得先機。3月28日，習近平主席會見國際工商界代表並發表重要講話，極大提振了外商投資信心，看多看好中國依然是眾多外資企業的共識。

