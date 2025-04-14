14/04/2025 10:29

【關稅戰】海關：美濫施關稅不可避免造成負面影響，堅定對外開放

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》國新辦就一季度進出口情況舉行發布會，海關總署副署長王令浚在會上表示，近期，美國政府濫施關稅，不可避免地對全球包括中美在內的貿易造成負面影響。中國第一時間堅決實施必要的反制措施，這不僅是為了維護自身正當權益，也是為了捍衛國際貿易規則和國際公平正義。中國將堅定不移推進高水平對外開放，與各國開展互利共贏的經貿合作。



他表示，總的看，在外部困難挑戰增多的情況下，各地各部門和廣大外貿經營主體積極應對，推動一季度中國外貿進出口實現平穩開局。



海關將嚴格依法實施各項對美反制措施，維護國家主權安全發展利益。加快推進智慧海關建設和國際合作，創新海關監管制度，不斷提高監管效能和服務水平，促進企業通關便利，以更優監管、更高安全、更大便利、更嚴打私的實際成效，推動外貿穩定發展。