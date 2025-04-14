14/04/2025 12:30

【關稅戰】美暫免智能電話及電腦等稅，蘋概及聯想獲里昂撐可吼？

《經濟通通訊社14日專訊》美國關稅政策繼續飄忽不定，美國相關部門上周末更新指引，豁免智能電話及手提電腦等電子商品的對等關稅，但總統特朗普後來澄清並非豁免，而是之後將其納入另一類別徵收。惟在暫免加徵關稅下，蘋果(US.AAPL)上周五（11日）升逾4%收報198.15美元，港股相關概念股今早亦造好，其中舜宇光學(02382)、比亞迪電子(00285)及瑞聲科技(02018)都曾升逾半成，聯想集團(00992)更曾飆一成，里昂近日發表研報，指上述股份估值被低估，是否可趁低吸納？



*美豁免智能電話及電腦等電子產品關稅，特朗普：是納入另一類別*



美國海關和邊境保護局上周五更新指引，公布自本月5日起獲豁免關稅的商品清單，包括智能電話、手提電腦、晶片、電腦處理器和記憶體，以及用於製造半導體的機器。但總統特朗普澄清，美國海關公布若干原產自中國的電子商品獲得豁免繳付145%對等關稅，但仍要支付3月開始生效的20%芬太尼關稅。



特朗普後來又澄清，美國並非向電子產品豁免關稅，而是之後向電子商品供應鏈徵收另一類針對性的關稅。美國商務部長盧特尼克此前表示，有關半導體、電子產品的關稅措施會在一個月內左右推出，藥品關稅也會在下個月或兩個月內實行，但具體稅率有待公布。



*供應鏈廠商否認中國iPhone組裝線停產，分析師：回美生產行不通*



值得一提，若美國真的豁免智能電話及電腦等電子產品關稅，意味蘋果公司的iPhone、iMac、iPad、Apple Watch等設備將不受對等關稅影響，也不會被徵收針對其他國家商品的10%對等關稅。據《財聯社》昨日報道，一些業界人士表示，儘管未來特朗普仍可能針對含半導體商品提出一項新的行業關稅，至少眼下這一關稅調整代表蘋果和仍高度依賴中國製造的美國消費電子行業暫時絕處逢生。



另外，天風證券知名分析師郭明錤昨日在社交平台上表示，在中國負責組裝美國iPhone機型的產線已於4月9日停止生產，尚未有復產消息，並指有關產線是否恢復運作是判斷美國是否暫時移除對中國對等關稅的訊號。不過，《每日經濟新聞》引述相關供應鏈廠商報道指，中國產線並未停工，該消息純屬誤傳。



特朗普政府近日稱對中國加徵關稅將迫使蘋果公司將iPhone製造遷回美國，但業界普遍認為，這種轉變短期內不太可能發生。自2007年首款iPhone問世以來，蘋果大部分的iPhone產品皆在中國製造，龐大且精密的中國供應鏈使得蘋果幾乎無法在短時間內完成生產基地的轉移。韋德布希證券分析師Dan Ives指，在美國生產iPhone的想法是不切實際的，他估計，一部目前售價約1000美元的iPhone若改在美國製造，成本可能飆升至3000美元。即便蘋果開始計劃，完整遷移也恐怕要等到2028年才能實現。



*里昂：美關稅或令蘋果供應商利潤率受壓，惟聯想瑞聲等估值被低估*



里昂近日發表研報指，美國關稅除影響蘋果產品的運輸，導致零售價上漲外，蘋果供應商的利潤率亦可能因營運槓桿下降而受壓，但考慮到蘋果供應商的利潤率已經處於較低水平，相信不需要直接承擔關稅額外成本。目前聯想、瑞聲科技、比亞迪電子、高偉電子(01415)和立訊精密(深:002475)估值被市場低估，中芯國際(00981)和舜宇光學則受美國關稅影響極小，相信可為投資者提供良好入市時機，全數給予「跑贏大市」評級。



*全球首季PC出貨量增4.9%聯想市佔第一，中信證券予目標價13元*



根據IDC最新數據顯示，2025年第一季度個人電腦出貨量較上年同期增長4.9%，全球出貨量達到6320萬台，高於IDC 2月份預測的6240萬台（同比增長3.7%）。聯想以24.1%的市場份額位居全球第一（同比增長1.3個百分點），同時也以10.8%的同比增速成為前三名中增長最快的廠商。此外，根據Canalys最新數據顯示，聯想第一季度在美國的出貨量增長約20%，領先於主要競爭對手。



中信證券指，考慮到聯想供應鏈管理等層面的突出能力，以及全球工廠的布局，預計公司PC與服務器業務受到關稅的影響可控。中長期來看，端側AI應用的普及有望使得PC廠商在AI應用和AI生態層面具有更高的參與度，聯想有望依託硬件基礎向軟件和應用層面拓展，實現更優的商業模式、打開新的增長曲線。該行看好公司的投資價值，予目標價13港元，維持「買入」評級。



*溫傑：手機等關稅措施仍極不明朗，舜宇62元才可吼買聯想如賭博*



今日《開市Good Morning》節目請來香港股票分析師協會理事溫傑，他指蘋果截至上周五歷史市盈率已回落至約31倍，比過去5年平均數低，如果覺得美股有機會彈升，蘋果適合作為博短線反彈的選擇，但出了最新消息後，有些不明朗因素，反彈力度及空間會縮小；從中線來看則要再觀望。至於相關概念股，舜宇暫應已見了底部，於60元或62元可以買入，近幾日已補完裂口。溫傑指出，始終未知今晚或往後對手機等關稅措施如何，此方面極不明朗，高開後不應再追入。瑞聲中長線前景比舜宇好，但之前升得太多，現在總算回至去年11月至今年1月的橫行區，相對吸引，若40元附近買入建議繼續持有。至於比亞迪電子，同樣深受關稅影響，且其業績麻麻，若能升至40元就要沽出。



另溫傑指，聯想很明顯是屬於那類最受關稅影響的股份，故股價之前跌了很多，由最高13.6元跌至6.57元，故反彈力度大，若雨過天青固然可以彈得很快，但如無意外今晚或未來幾日會公布相關消息，雖然聯想8元多的確很吸引，之前主要於10至12元上落，但現在買只是「買大細」，想買也只宜分段小注買。其實就算撇除關稅，也很難對聯想看得太好，以今年經濟，未必有很多人換機，商用化可能有好表現，是否有很多人買AI notebook及AI電腦則令人懷疑；有了關稅，其股價區間更應往下移，目標最多看9至10元。



蘋果概念股今早全線上升，但普遍升幅不大，舜宇半日升1.75%收報66.7元，瑞聲升1.92%報37.15元，比亞迪電子升3.04%報33.95元，高偉電子(01415)升1.93%報21.1元，鴻騰(06088)升2.62%報1.96元，丘鈦科技(01478)升1.77%報6.33元，聯想則升4.11%報8.36元。



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉