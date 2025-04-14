14/04/2025 11:00

【關稅戰】曾俊華：倘各國奉行保護主義，提醒恐變軍事戰

《經濟通通訊社14日專訊》前財政司司長曾俊華在社交媒體表示，自由貿易發展，令到全球各國分工，不同地方去做專長的事，即所謂「比較優勢（comparative advantage）」，全球產業鏈、供應鏈、物流業隨之出現，令大家可以用最平價錢，買入質素最好的所需產品，「美國人民係咪真正會受惠呢？」



曾俊華表示，戰後大家都希望發展經濟，改善民生，自由市場確是促進經濟發展不可或缺的部分，所以各國不約而同有很多雙邊和多邊的貿易協議，四十年代尾多國簽訂「關貿總協定」，推動自由貿易往來，降低國與國之間的關稅稅率，拆除貿易壁壘，九十年代再演變成世貿組織，而如果各國再次奉行保護主義，築起貿易壁壘，最後必定會提升對食物、能源、貨運航道各方面保衛措施，提醒「偶一不慎，隨時會演變成軍事上嘅戰爭」，歷史教訓不可以忘記。(bn)