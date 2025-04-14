14/04/2025 16:18

【關稅戰】正力新能：關稅對集團影響有限，將積極尋找新重要客戶

《經濟通通訊社14日專訊》內地鋰電池製造商正力新能(03677)今日在港首掛，正力新能總經理兼執行董事陳繼程於上市記者會表示，中國的鋰電池行業屬於全球領先地位，行業內大部分公司已經實現供給自主化，因此美國對外徵收關稅對集團未有太大影響。



陳繼程表示，集團與豐田汽車合作開發的車型目前銷售勢頭非常好。進入2025年，集團亦在尋找下一個比較重要的行業知名客戶，相信在持續、穩定地不斷增加優質客戶，可以降低集團的客戶集中度。



對於集團會否建設海外工廠時，陳繼程表示，由於地緣政治的關係，目前真正可以在海外落地的企業不多，在當前的環境下不太適合，但強調當出現合適時機時集團不排除設廠。



至於集團董事長兼執行董事曹芳為福耀玻璃(03606)創始人曹德旺的妹妹，曹芳指出，福耀玻璃與集團並沒有任何關係，同時自己在福耀玻璃只負責銷售工作，未有持有任何股份。



正力新能公布招股結果，香港公開發售部分超額認購約2.51倍，認購一手300股的2956份申請全部獲配股份。集團共錄得「頂頭槌飛」申請607.62萬股，3人申請各獲分配163.29萬股，分配比率26.87%，而國際發售部分超額認購約0.13倍。該集團招股集資約10億元。



正力新能全球發售1.215億股H股，當中10%香港公開招股，其餘國際發售，另設15%超額配股權，每股發售價8.27元，每手300股，入場費約2506元。中金公司、招銀國際為其聯席保薦人。(kl)