14/04/2025 16:50

金管局：當港匯觸及強方兌換保證時，隨時準備賣出港元

《經濟通通訊社14日專訊》港元匯價近日轉強，並逼近7.75強方兌換保證價，引起市場關注。金管局今日電郵回覆《彭博》詢問時表示，當港元兌美元匯率升至交易區間的強端時，金管局隨時準備賣出港元，進而令銀行體系總結餘增加，並拉低港元利率，創造貨幣環境使港元脫離強方價。



金管局表示，港元市場交易平穩有序，港元近期走勢仍與聯繫匯率制度的運作一致。



關稅戰引發市場對美國經濟衰退之憂慮，美元資產受壓，美匯指數失守100大關。港元匯價上周三(9日)一度高見7.753附近兌1美元，為2021年以來最強水平，最新則報7.7559，仍接近7.75-7.85港元交易區間的強方。



如果港元兌美元突破強方兌換保證水平，將導致金管局入市干預。(cl)