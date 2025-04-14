14/04/2025 19:22

《再戰明天》歐元區公布工業生產，美國公布進出口物價等數據

《經濟通通訊社14日專訊》歐元區公布工業生產，及美國公布進出口物價等數據，料為周二（15日）市場焦點。



*澳洲央行公布貨幣政策會議記錄，英國公布失業率*



各國重要經濟活動方面，中國國家主席習近平對馬來西亞及柬埔寨進行國事訪問（至18日）。周二本港時間9:30am，澳洲央行公布4月貨幣政策會議記錄。



數據方面，周二（15日）2:00pm（本港時間．下同），英國公布3月失業率。同一時間，德國公布3月批發物價。5:00pm，歐元區公布2月工業生產，年率料下滑0.8%，經季節調整月率升幅料由0.8%收窄至0.2%。8:30pm，美國公布3月出口物價，月率料維持不變；3月進口物價月率料維持不變，年率升幅料由2%收窄至1.4%；4月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由負20收窄至負12.5。



在本港，明日公布業績的公司有:通天酒業(00389)、中國前沿科技集團(01661)等。



另外，中國於周三（16日）公布一系列重磅經濟數據，包括消費、工業生產、投資、失業率以及第一季GDP增長數據。加拿大及歐洲央行分別於周三及周四（17日）公布議息結果。(wa)