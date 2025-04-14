14/04/2025 11:25

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.19036 +5.869 一周 3.36643 +7.536 兩周 3.46191 +9.203 一個月 3.65119 +12.202 兩個月 3.78435 +8.435 三個月 3.88435 +8.435 六個月 3.89625 +2.28 一年 4.00952 +4.934

《經濟通通訊社14日專訊》美國總統特朗普的關稅政策搖擺不定，美元、美債出現拋售潮，美國10年期國債孳息率升至約4.5厘，一周內上漲近0.5個百分點，創2001年以來最大單周漲幅。港元匯價繼續呈強，早段最高曾見7.7546兌1美元，分析認為香港距離干預港元匯率愈來愈近，港元拆息今日亦全線上升。隔夜息回升約6基點至3.19036厘，而與樓按相關的一個月拆息連升三天，今報3.65119厘，齊創兩周新高。反映銀行資金成本的三個月拆息升至3.88435厘，為3月27日以來最高，六個月升至3.89625厘，一年期觸4厘，報4.00952厘。貿易戰可能損害美國經濟的預期導致美元下跌，美元指數近日跌穿100心理關口，為去年7月以來首次，最新報99.681。自上周以來，港元一直徘徊在接近交易區間7.75-7.85強端的水平上。港元匯價最新報7.7570，較前收市價跌0.03%。匯商指出，當港元觸及強方兌換保證水平時，金管局將進行干預，沽出港元，由於美元疲軟，港元可能會保持在7.75-7.76區域附近。金管局資料顯示，香港銀行上周五(11日)向金管局貼現窗借取6.93億港元隔夜流動性，為自本月以來最多。香港銀行體系結餘今日回落至約447.83億港元。(cl)資料來源：香港銀行公會