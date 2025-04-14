14/04/2025 10:58

【關稅戰】陳國基批美國加徵關稅做法下三流，不談國際道義

《經濟通通訊社14日專訊》政務司司長陳國基接受報章訪問時表示，美國對外加徵關稅做法完全不講法律、不符合國際做法，直言「鍾意點做就點做，講得唔好聽叫勒索」，並形容美方施加高稅率，就是要其他國家配合其意願，做法是「下三流」，不談國際道義、不談自由貿易。



他認為，美國加徵關稅只為一己之利，既不能幫到自己，更傷害全世界，重申總體國家安全觀包含很多不同範疇，而關稅戰就是一個很好教材，令大家要明白到沒有足夠的國安意識，後果可以很嚴重，甚至會好似戰亂國家，民不聊生、死傷無數。



陳國基又直斥美國制裁中港官員是干涉中國內政，亦有干預本港司法對國安案件的審訊等，充分顯示出國家安全的重要性，強調國安風險仍然存在。他強調，香港要長期繁榮穩定，必須盡最大努力去維護《憲法》和《基本法》所構成的憲制秩序。



明日為第十個「全民國家安全教育日」，陳國基表示，特區政府將舉辦開幕式暨主題講座，邀請知名學者講解國家安全的知識，紀律部隊和輔助部隊亦於本月指定日子舉辦開放日，讓市民了解他們在維護國家安全的工作。特區國安委正與律政司及相關政策局籌備香港國安法公布實施五周年專題展覽，本季度稍後時間推出。(kl)