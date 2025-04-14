14/04/2025 11:55

【關稅戰】普徠仕：關稅引發通脹衝擊，美國滯脹風險增加

《環富通基金頻道14日專訊》普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci認為，美國出現滯脹的可能性已經上升，目前情況下，滯脹比經濟衰退更有可能發生。滯脹由多種原因形成，而關稅引發的通脹衝擊為一大因素。通脹衝擊是否演變為持續性通脹，很大程度上取決於其如何影響消費者及企業的通脹預期。



*通脹衝擊令市場定價模式根深蒂固，過度限制移民或引發持續通脹*



根據2022年和2023年的經驗，通脹衝擊一旦出現，市場定價模式將根深蒂固，日後亦難以從定價計算中剔除。若通脹衝擊接連發生，將增加滯脹的可能性。



此外，新移民在勞動力市場中發揮重要的作用，自疫情以來，美國勞動力增加約300萬至500萬人，有助紓緩勞動力市場緊張，特別是在醫療和教育等行業。然而，過度限制移民入境或會導致某些行業的勞動力供應緊張，並引發持續的通脹壓力。而包括由關稅引發的供應衝擊以及潛在的財政刺激措施等政策，或會進一步加劇供需失衡，增加滯脹的風險。(wa)